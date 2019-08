POSITIIVNE ARENG: seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördub üha rohkem inimesi 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juhi Keete Janteri sõnul ei ole suurenenud pöördumiste arvu taga see, et inimesed oleksid muutunud vägivaldsemaks. „Pigem on tõusnud teadlikkus sellest, mis on seksuaalvägivald, ja et on koht, kust sellisel juhul abi otsida,“ rääkis ta.