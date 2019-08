Arstid eemaldasid poisi suust üle 500 hamba! 

Kohalikus ajakirjanduses Ravindranathiks nimetatud poiss viidi Times of India teatel Chennais lähimasse haiglasse, kui tema põsk üles paistetas. Ema-isa arvasid, et nende poja piinu põhjustavad lagunenud hambad. Isa rääkis, et poisi lõug oli paremalt poolt paistetanud juba kolme aasta vanuses. Aga et poeg ei suutnud uuringutel kohalikus haiglas paigal püsida, tegid vanemad temaga minekut ega naasnud arstide juurde.