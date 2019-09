Valge Maja kinnitas: Osama bin Ladeni poeg on tapetud

USA president Donald Trump ei soovinud augusti alguses uudist kommenteerida. Nüüd teatas Fox News, et president Trump bin Ladeni surma kinnitanud. Valge Maja kinnitas, et bin Laden sai surma Afganistani ja Pakistani regiooni operatsioonis. Sama ei täpsustanud Valge Maja, millal operatsioon toimus.

Pärast Osama bin Ladeni tapmist 2011. aastal nimetas al-Qaeda uueks juhiks egiptlase Ayman al-Zawahiri, kes praegu on 68aastane. Samas kinnitasid Osama bin Ladeni majast leitud dokumendid ja kirjad, et ta soovis pärast poeg Sa´adi surma 2009. aastal just Hamzast kasvatada al-Qaeda juhi. Hamzat pidas Osama bin Laden ka oma lemmikpojaks.

Hamza bin Laden. Foto: AP/Scanpix

Väidetavalt oli Hamza bin Laden al-Qaeda liikmete seas väga populaarne. Nimelt kasutati teda juba lapsena al-Qaeda propagandavideotes. Karismaatiline Hamza sarnanes oma isaga ka väliselt ja seetõttu pidasid paljud al-Qaeda liikmed teda ikooniks. Just terrorivõrgustiku nooremad liikmed arvasid, et Hamza bin Laden annaks juhina al-Qaedale uue ja senisest ohtlikuma näo.

Aasta tagasi teatas ajaleht The Guardian, et Hamza bin Laden abiellus terrorist Mohamed Atta tütrega. Pulmad toimusid kusagil Iraanis. Nende täpne aeg ei ole teada. Seda, et Hamza bin Laden võttis naiseks 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutes lennukikaaperdajana osalenud Mohamed Atta tütre, kinnitasid Osama bin Ladeni ema Alia Ghanem ning poolvennad Ahmad ja Hassan al-Attas, kes elavad Saudi Araabias. Mohamed Atta tütrel on väidetavalt Egiptuse kodakondsus, tema nime The Guardian ei nimetanud.