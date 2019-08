Maailm USA MEEDIA: Osama bin Ladeni poeg on tapetud Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 08:05 Jaga: M

Hamza bin Laden. Foto: AP/Scanpix

Ajaleht New York Times teatas kolmapäeval viitega kahele valitsusallikale, et mitteametlikel andmetel on kunagise maailma esiterroristi Osama bin Ladeni poeg Hamza bin Laden surnud.