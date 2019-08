Taavi Aas istub miljonite otsas ja vaatab pealt, kuidas kaovad Narva töökohad 

Eesti Energia kavatseb augustis CO2 kvoodi hinna tulevikku uuesti analüüsida ja kuu lõpuks otsustada, kas on vaja veel inimesi koondada või puhkusele saata, kuigi statistikakaubanduse abil ei peaks ettevõte üldse nii järske samme astuma. Selleks on vaja, et majandusminister Taavi Aas ja tema ministeerium võtaksid jalad päriselt kõhu alt välja ning suudaksid piltlikult öeldes ametnike sahtlisse kogunenud vekslid sularahaks vahetada.