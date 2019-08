UUS LAHENDUS? EKRE meelitab rahvast välismaalt ja linnadest riigi raha najal maale kolima 

Plaani üksikasjad on veel paika panemata, aga maaeluministri nõunik Maido Pajo sõnul on see seotud elamiskohtade loomise ja ette valmistamisega ning peaks lisaks väliseestlaste tagasi meelitamisele aitama ka maaelust huvituvatel noortel peredel kolida maale oma kodu ehitama või selleks vana hoonet renoveerima.