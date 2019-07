Eesti uudised Advokaat: Indrek Tarand tagastab annetusraha, kui saab vastuse oma küsimustele Siim Randla , täna, 22:05 Jaga: M

„Indrek Tarand jääb raha tagastamiseks antud lubaduse juurde, kuid on soovinud saada enne vastust oma küsimustele, mille alusel ja kelle soovil on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt kanne tehtud ning kellelt on saadud vastavad alusandmed,“ ütles Indrek Tarandi esindaja vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, kommentaarides SAPTK poolt Tarandi suhtes prokuratuuri esitatud avaldust, kus teda kahtlustati omastamises.