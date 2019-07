Mis saab Kesknädalast? Keskerakond koondas ajalehe peatoimetaja 

Veiserik kirjutas Facebookis, et erakonna peasekretär Mihhail Korb esitas talle teisipäeval kell 16.30 järgneva teate: "Seoses Eesti Keskerakonna struktuuri muudatusega ning töö ümberkorraldamisega ja töömahu vähenemisega, kaob vajadus ajalehe Kesknädal peatoimetaja ametikoha olemasoluks, selle tulemusena kokkulepitud töö lõpeb," kirjutab Veiserik Facebookis.

Veiserik tunnistab, et koondamisteade tuli mõningase üllatusena. "Koostöö Mihhail Korbiga sujus kenasti ja hindasin peasekretäri oma ülemusena kõrgelt," sõnab ta.

Ta jätkab: "Loomulikult on kahju jääda viimaseks Kesknädala peatoimetajaks, arvestades seda, et leht saab augustis 20aastaseks. Samas mõistan ma ka Keskerakonna majanduslikke raskusi ning vajadust kulusid kokku tõmmata. Kui minu koondamine aitab päästa Keskerakonna majanduslikku seisu, siis on kahtlemata erakonna juhtkonna jaoks sellise ohvri toomine õigustatud."