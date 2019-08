Mida ootab kohalik rahvas õhtustest debatiteemadest? Michigani osariigis, nii ka Detroidis, on kaks tähtsat teemat: töökohad ja meditsiin. Näiteks see, mis toimub kaugel lõunapiiril, jääb michiganlaste jaoks ebaoluliseks. Neid ei eruta Ladina-Ameerika põgenikud pooltki nii palju kui see, et arstiabi on tasuline, väga paljudel inimestel pole tervisekindlustust ning neil, kellel ongi, on see üks väga ebakindel asi.