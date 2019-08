Debatid toimusid Detroidi legendaarses Foxi teatris, hoones, mis mõnevõrra sümboolselt sarnaneb linna endaga – suur maja seisab osaliselt tühjana. Kuid nagu ka linna, on Foxigi tabanud see, mida siinkandis nimetatakse Detroidi renessansiks. 1928. aastal ehitatud art deco stiilis hoones toimuvad kontserdid ja muud üritused, rahvast mahub üritustesaali suts üle 5000.

Fox Theater Detroidi kesklinnas Foto: AFP/Scanpix

Teisipäeval ja kolmapäeval oli Fox ja läbi tema kogu Detroit ameeriklaste tähelepanu all. Detroit ja selle äärelinnad, võib-olla isegi kogu Michigani osariik olid ürituse eel elevil. Esimesed huvilised kogunesid kesklinna juba teisipäeva varahommikul. Sel on ka praktiline põhjus: odavate parkimiskohtade arv on piiratud. Iga poliitiku pooldajatele eraldas linn teatri lähistel väikese taraga piiratud ala. Tänavalt ei puudunud ka hiiglaslik täispuhutav tibu-Trump.

Elevus üllatab. Õhtul plaanivad paljud kohalikud televiisori ees istuda. Inimene, kes pole eales demokraatide poolt hääletanud, on hirmus õhevil ja loodab, et jõuab ikka õhtul õigeks ajaks koju telekast debatti vaatama. Ma ei tihka talt küsida, kas seda lihtsalt seepärast, et üritus toimub kodule nii lähedal või on eluaegsel vabariiklaste pooldajal praegusest presidendist kõrini ja kaalub tõepoolest demokraadi poolt hääletamist.

Detroidi tänavatele kogunes meelt avaldama ka rühm presidendi toetajaid, kellele polnud ilmselt sümpaatne ükski kahel õhtul esinenud kandidaat.

2020. aasta valimistel loeb kandidaadi visioon tervishoiust

Mida ootab kohalik rahvas õhtustest debatiteemadest? Michigani osariigis, nii ka Detroidis, on kaks tähtsat teemat: töökohad ja meditsiin. Näiteks see, mis toimub kaugel lõunapiiril, jääb michiganlaste jaoks ebaoluliseks. Neid ei eruta Ladina-Ameerika põgenikud pooltki nii palju kui see, et arstiabi on tasuline, väga paljudel inimestel pole tervisekindlustust ning neil, kellel ongi, on see üks väga ebakindel asi.