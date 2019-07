British Airwaysi lendurid teevad ettevalmistusi streigilaineks 

„Oleme väga pettunud, et [lendurite ametiühing] otsustas tuhandete klientide puhkuseplaane segada,“ seisab BA pöördumises. Paanikaks reisijatel siiski ennetavalt põhjust pole, sest firmal on veel võimalus lendureid mõne kompromissiga meelitada. Juulis pakkus ettevõte pilootidele 11,5 protsendi suurust palgatõusu järgmise kolme aasta jooksul. Piloodid aga osutavad sellele, et arvestades, kui suur on firma kasum, väärivad nad rohkemat. Lisaks on pilootide ametiühing haavunud, et firma nende vastu kohtusse läks, selmet rahulikult laua taha istuda ja läbi rääkida. Võimalus seda nüüd teha on praegu õige väike ja aeg lühike, hoiatab ühing.