Politsei aitas metsa eksinud seenelise koduteele 

Kolmapäeva pärastlõunal sai häirekeskus teate Viljandimaal metsa eksinud eakalt naiselt, kes palus politsei abi, sõnades, et pole kunagi kodumetsas ära eksinud, aga kõige kiuste nüüd see paraku siiski juhtus.

Ta kirjeldas, et sattus tagasiteel raiesmikule, mis on nii võssa kasvanud, et vaatamata pingutustele ei tunne ta enam ümbrust ära ega oska koduteed leida.