VIDEO | Hongkongi meeleavaldajaid rünnati ilutulestikuga 

Hongkongis jätkuvad meeleavaldused Hiina nõutud väljaandmisseaduse vastu, hoolimata sellest, et Hongkongi valitsus lubab rahvale, et panid seaduseelnõu riiulile ja sellega enam ei tegele. Ülesärritatud hongkonglased valitsuse juttu aga ei usu, kuna selgesõnaliselt pole keegi eelnõud tühistanud. „Riiulilt“ võib ebapopulaarse seaduse iga kell uuesti alla võtta, leiab mässav rahvas, kes kardab, et seadus ohustaks Hongkongi autonoomsust, samuti ei saaks enam pakkuda varjupaika Hiina dissidentidele.