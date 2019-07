GALERII | Tallinn muundus kodumaise spioonifilmi võteteks tagasi aastasse 1939 

Osad turistid haarasid filmivõtete jäädvustamiseks ka nutitelefoni järele, et seda üles filmida, teised uurisid võttemeeskonnalt, mis on filmi režissööri nimi, kelle filmi filmitakse, ju lootuses, et ehk saavad nad jäädvustada Christopher Nolani kätetööd. Kuuldes, et tegu on Eesti filmiga, lahkuti kurvalt.