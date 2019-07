KOHUTAV: Saksamaal tappis afgaan elukaaslase enam kui 70 noahoobiga 

Veretöö toimus nädalavahetusel Dortmundis, kus 21aastane afgaanlanna sõbranna kaht last hoidis. "Uurimise tulemused näitavad, et mees kägistas naist ning tappis ta arvukate noahoopidega," ütles prokurör Felix Giesenregen. Kohtumeedikud leidsid surnukehal üle 70 noahaava.

Kuriteo avastas korteriperenaine, kes leidis koju tagasipöördumisel, et seal on põrandal veri ning lapsi hoidnud sõbranna on kadunud koos kohvriga. Õnneks olid lapsed elus ning nemad ei olnud ka tapmist näinud.