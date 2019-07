OTSUSTATUD! Teismeline kliimaaktivist Greta Thunberg purjetab Ameerikasse  

Greta Thunbergi kutsus New Yorki ÜRO kliimakohtumisele 23. septembril kõnelema ÜRO peasekretär António Guterres. Seejärel otsis tüdruk Twitteri vahendusel võimalust New Yorki jõudmiseks ilma lennukita, mida ta peab ohtlikuks atmosfäärireostajaks. Rootsis on tema eeskujul juba paljud inimesed loobunud samuti lennukiga lendamast.