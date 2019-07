VALETAMINE RIIGIKOKKU EI SOBI! Tipp-poliitikud mõistavad Kadri Simsoni vassimised hukka 

Simson kinnitas Õhtulehele, et tema maksis oma reisikulud siiski ise. Küll aga tunnistas poliitik, et isegi kui oli märkinud istungilt puudumise põhjuseks haiguse, ei olnud ta tegelikult haige, vaid läbimas raviprotseduuri. „Mõned neist reisidest on seotud ühe terviseprobleemiga, mis ei kvalifitseeru haiguseks. Ka 2016 märtsi alguses olin keset protseduuri, seetõttu töölt puudumise põhjuseks viide tervisele,“ põhjendas Kadri Simson Õhtulehele.

Endine riigikogu spiiker Eiki Nestor märkis, et istungitelt puudumine ja selle põhjendamine on iga saadiku enda vastutada.

„Seda kui normaalne see on, otsustavad valivad. Riigikogu juhatus ei ole saadikule tööandja. Minu teada on selline traditsioon, et kõik äraolemised räägitakse läbi fraktsiooni juhtudega. Riigikogu juhatus ei anna selliseid lubasid välja, vaid see on kõik saadiku enda vastutada oma tööandja ehk valijate ees.“

Opositsiooni juhtiva Reformierakonna esimees Kaja Kallase sõnul näeb kogu see lugu väga halb välja.

„On kord, et riigikogus ei olegi puhkust. Arvestades riigikogu töökorraldust, et sul on kolm nädalat istungeid ja siis üks nädal on istungitevaba, siis peaks olema võimalik istungitel osaleda,“ kommenteeris Kallas. Ta lisas, et kui Simson tahab näidata, et ta on kõigest puhas, siis peab ta tõestama, et on kõik reisikulud ise maksnud.

„Valetamine ei ole küll riigikogus normaalne. Kui ütled, et oled haige, aga tegelikult ei ole, siis loomulikult see nii ei käi. Meil on riigikoguliikmete hea tava, mis ütleb, et riigikogu liige peab tegutsema ausalt ja läbipaistvalt. Aga tõsi ta on, et see on puhtalt saadiku enda südametunnistusel, mingit reaktsiooni ei ole.“