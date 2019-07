Millal jõuab koju tagasi amuuri tiiger Pootsman, kes võõrsil isaks sai? 

2018. detsembris, kui tiiger välismaale viidi, lubati ta kahe aasta pärast tagasi tuua, et kiskja saaks hakata loomaaias elama oma uuel alal. Tallinna Loomaaia direktor Tiit Maran kinnitab: "See plaan on jõus." Aastal 2020 peaks Pootsman naasma Eestisse, uude elupaika tiigriorus.