Maailm Venemaal Siberis lõõmavad metsatulekahjud Belgia suurusel alal Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:55

VAATLUSLEND: Tuetõrjujad Krasnojarski krais olukorraga tutvumas. Foto: AFP/Scanpix

Venemaal Siberis lõõmavad tohutud metsatulekahjud. Neljas regioonis on tules kokku vähemalt kolm miljonit hektarit ehk umbes Belgia suurune ala. Keskkonnakaitseorganisatsiooni Greenpeace hinnangul on olukord veelgi hullem ja metsatulekahjude all on koguni neli miljonit hektarit metsa.