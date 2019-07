Eesti uudised VAAT KUS LOPS! Brigitte Susanne Hundi omavoliliselt muudetud mersu võib ülevaatusel läbi põruda Geidi Raud, Reelika Vaiksaar , täna, 14:02 Jaga: M

UHKE MERCEDESE OMANIK: Brigitte Susanne Hunt poseeris 2017. aastal oma suksu seljas. Foto: Hendrik Osula / Delfi

Pisarais suunamudija Brigitte Susanne Hunt kaebas teisipäeval Instagramis, et autoteenindus tegi talle liiga – pärast hooldust süttis armatuuris mootorituli. Selgus aga, et ehmatava tulukese süütas tahmafiltri puudumine, mille staar juba tükk aega tagasi teadlikult eemaldada oli lasknud. Selline tegevus on aga maanteeameti eksperdi sõnul keelatud.