TOPELTMÕRV: Chicagos tulistati tänavanurgal surnuks kaks noort ema Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:20

Chantell Grant (vasakul) ja Andrea Stoudemire. Foto: Facebook/maskontheblock

Chantell Grant (26) ja Andrea Stoudemire (36) kuulusid rühma "Emad mõttetute tapmiste vastu" (Mothers Against Senseless Killings - MASK) ning soovisid lastele paremat tulevikku. Koos oma laste ja teiste perekondadega veetsid nad Chicagos õhtupoolikuid ühel kindlal tänavanurgal, et muuta naabruskond turvalisemaks. Läinud reede õhtul tulistati naised mööduvast autost surnuks. Nende mõrvar on leidmata, vahendab Daily Mail.