RÄÄKIMATA LUGU: Viljandi koolitulistamiseni viis pikk vigade jada 

Esimene viga oli see, et oma saksa keele õpetaja maha lasnud Vahurilt oodati kodus ainult viitele õppimist ja kui seda ei juhtunud, sai ta rihma, mis oli poisile eeskujuks, et probleeme saab lahendada läbi füüsilise vägivalla ja pani ta lisaks kõigele oma isa kartma.