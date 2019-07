Kohtunikud protestivad: paadunud roolijoodikuid karistatakse liiga leebelt 

Tallinna ringkonnakohtunikule Julia Katškovskajale tundus juba mõnda aega, et paadunud roolijoodikute karistamisega on midagi valesti, kuna korduva purjuspäi autojuhtimise eest istub vangis palju vähem inimesi, kui on selle eest süüdi mõistetud, kuigi seaduse järgi on juba ligi kaks aastat ainus võimalik karistus reaalne vangistus.