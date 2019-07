Kaarel Täll | Kui palju maksab jalgpall? 

Kas see on ka päriselt nii? Suure tõenäosusega peitub väga palju usus. Kui olen siiralt täiesti kindel, et kaks korda hinnalisem jäätis on tavalisest mahlapulgas väga-väga palju parem, siis ilmselt lõpuks nii ongi. Asi polegi tegelikus maitses ega kvaliteedis. Vabalt võinuks juhtuda, et kaks päeva varem leidis mu usaldusväärne sõber uhkest jäätisepakist vihmaussi ja hakkas oksendama. Seda lugu kuuldes kaotaks mu potentsiaalne lemmikmaius väga suure osa oma maitsebuketist ja enam ei päästaks ka kuueeurone hinnalipik, mis enne vihmaussisaagat maitsemeeled üles kruttis.

Miks sellest kõigest üldse spordirubriigis kirjutada? Sest kaks Eesti jalgpalliklubi tõid väga huvitava nurga alt lauale küsimuse, mida meie spordimaastikul küsitakse liiga harva: kui palju ma väärt olen? Flora ja Nõmme Kalju jõudsid eurosarjades ajaloo suurimate matšideni, esimene võõrustas Frankfurdi Eintrachti, teine Glasgow Celticut. Olgu kohe ära öeldud, et florakaid pääses täiskasvanud inimene eelmüügist ostetud piletiga vaatama 5 euro eest, Kalju puhul oli hinnaks 15. Kolmekordne erinevus.

Flora vs. Frankfurdi Eintracht. Foto: Erki Pärnaku

Flora ei hoidud samuti tagasi ja iga päev anti kodulehel teada, kui palju sakslasi on tulemas ja mitu piletit juba omanikuni on jõudnud. Korralik võidujooks: 5 eurot vs. 15 eurot. Kes võidab?

Peab lisama, et mõlemal klubil on vaid käputäis tulihingelisi poolehoidjaid. Nemad ostnuks jalgpallisõule pileti ilmselt ka siis, kui see olnuks hinnalisem. Siiski ajalooline hetk fänni ja lemmikklubi ühisel retkel. Ühtlasi tähendab väheste tulihingeliste kaasvõitlejate olemasolu seda, et mõlemad tiimid püüdsid oma hinnapoliitika ja ürituse brändimisega jõuda inimesteni, kes muidu ei käi Flora ega Kalju matše vaatamas.

Sarnaselt mõtlevad ka mõlemad eelmainitud jäätisetootjad. Nii odava mahlapulga kui ka hinnalise ja värvilise maiuse looja tahavad, et rahvas neid armastaks ja ostaks. Flora ja Kalju pole kindlasti erandid. Ka nemad tahavad.