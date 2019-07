Eesti uudised TV3 VIDEO | Bussijuhid kurdavad: tööaeg on sageli pikem töölepingus sätestatust, ettevõtted ei soovi palka tõsta Ohtuleht.ee , täna, 21:08 Jaga: M

Pilt on illustreeriv Foto: Aldo Luud

Bussijuhtide soov töö eest inimväärset palka on viinud selleni, et tööd rügatakse mitmel kohal ja seetõttu pole harvad juhused, kui rooli satutakse üleväsinuna.Transpordi ametiühingu juht peab olukorda äärmiselt tõsiseks. Keerulisust lisab asjale seegi, et transpordiettevõtetel puudub igasugune soov juhtide palkasid tõsta.