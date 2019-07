PÕGENENUD PRUUT: Londonis algas Dubai šeigi ja tema küüsist plehku pannud printsessi kohtuprotsess 

Dubai valitseja šeik Mohammed Al Maktoum on 70aastane ning üks Araabiamaade mõjukamaid isikuid. Jordaania kuninga poolõest, Suurbritannias kõrge hariduse saanud printsess Hayast (45) sai 2004. aastal Mohammedi kuues ja noorim naine. Ropprikkal šeigil on erinevate naistega 24 last. Kaks neist lastest on saadud Hayaga.