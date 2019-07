Presidendi mesilastarud ehitati suuremaks  

Mesitarusid on kokku kuus: kolm roosiaias ja kolm maja ees. „Tänavu on mesilastel hea aasta, mett on tulemas palju ja mesitarusid on tulnud suuremaks ehitada,“ rääkis mesinik presidendi mesilastarudest. „Meevõtmise aeg jääb sel aastal ilmselt augusti lõppu.“