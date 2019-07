NETISÕIMU OHVER RITA HOLM: paljudel inimestel on tekkinud täielik karistamatuse tunne, et kirjutada võib mis tahes inetusi

Seksuaalkasvataja Rita Holm on mõjunud teatud ringkondadele herilasepessa torgatud tokina. Kusjuures tokk on pessa sattunud enda tahte vastaselt – Holmi töö tõttu levisid teatud netifoorumites, nagu EKRE sõprade klubi, sellised kommentaarid, et naine ei näinud muud lahendust kui pöörduda oma au ja väärikuse kaitseks advokaadi poole. Nüüd on kümmekond end veebis väljendanud isikut saanud Holmi kaitsjalt kahjutasunõuded ning väidetavalt neelavad tablette, nagu on Eesti rahvusringhäälingu portaalis avaldatud arvamusloos vihjanud nende eestkõnelejaks astunud Varro Vooglaid.