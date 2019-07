Juhtkiri | Eurovolinikuks siirduva Kadri Simsoni puhkusereisid tekitavad küsimusi 

Simsonil pole asja ilmsikstulekul jäänud üle muud kui nentida, et arvete vale esitamine on kahetsusväärne ning et temal pole prokuratuuri hinnangul olnud algusest peale sellega kokkupuudet. Juriidiliselt võib see talle prillikivi staatuse küll kindlustada, kuid et poliitikute suhtes kehtivad kõrgemad standardid, siis miks oli tal vaja puhkusereisile siirdudes märkida riigikogust puudumise põhjenduseks konspiratiivselt, et ta on haigestunud? Sellisel käitumisel saab olla vaid üks põhjendus – et tema käest mitte ainult ei küsitaks, miks ta puhkab tööajal, vaid üleüldse jääks kõik reisiga seonduv võimalikult looritatuks.

Samal teemal Juhtkiri Riigikogust haigusega puudunud Simson puhkas hoopis kelmusega saadud rahast korraldatud reisil Kariibidel Teadlikult valetav poliitik on aga igal juhul taunimist väärt, sest väiksematel valedel on kalduvus kasvada suuremaks. Miks peaksime eelneva valguses nüüd uskuma, et ta ei olnud teadlik sellest, kuidas ta elukaaslane neid puhkusereise kokku kombineeris? Iga poliitiline oponent suudaks seepeale konstrueerida süüdistuse, et tegu oli pigem meeskonnatööga, kus üks täiendas teist – üks lasi puhkusereisi toidumessi külastuseks maskeerida, teine aga varjas reisil osalemist haigestumise taha.

Poliitiku jaoks on ülioluline oskus õigete otsuste tegemiseks hammustada läbi toimuva tagamaad, varjatud seosed ja huvigruppide tegelikud taotlused. Seda enam, et Simsoni koduerakonda on saatnud aastate jooksul pidevad ja kurnavad rahaskandaalid, mis pidanuksid ta piisavalt hästi nendel teemadel välja koolitama.