Julia Laffranque | Piinamine ja ebainimlik kohtlemine 

See ei tähenda mitte ainult seda, et riik ja riigivõimu kandjad ja teostajad hoiduvad oma elanike väärkohtlemisest, vaid ka positiivset kohustust tagada muu hulgas see, et eraisikute omavahelistes suhetes ei esineks piinamist ja alandavat kohtlemist ja et kui isik on sellise kohtlemise ohvriks langenud, siis osutataks talle abi ning uuritaks igakülgselt, kuidas selline asi võimalikuks sai ja võetaks süüdlased vastutusele.

Vangid, ajateenijad ja patsiendid

Piinamise keelu üheks heaks näiteks on Euroopa inimõiguste kohtu otsus asjas El Masri vs. Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, millest juba kunagi kirjutasin kui näitest, kuidas inimene võib sattuda alusetult kinnipidamise ja piinamise ohvriks ning seda riigivõimude teadmisel ja tahtmisel. Euroopa inimõiguste kohtu praktika on aga märksa rikkam. Sellest selgub, et väärkohtlemist tuleb ette mitte ainult isiku kinnipidamisel ja politseijaoskonnas, vaid ka nii psühhiaatrilistes asutustes ja hooldekodudes viibijatel kui ka sõjaväes ajateenijatel, aga ka näiteks siis, kui näljastreikijaid sunnitakse sööma.

Pidevaks probleemiks on kinnipeetavate väärkohtlemine vanglas ja varjupaiga taotlejate ebainimlikud tingimused, eriti sisserände kriisi olukorras. Väärkohtlemiseks võib kohus lugeda ka seda, kui kohtualusel on ülekuulamise ajal käed raudus, kui ta on pandud metallpuuri või muul moel inimväärikust alandavalt teistest eraldatud.

Samuti võib asjaolu, et inimväärikust alandava kohtlemise kaudu (näiteks toore vägivalla kasutamine, peksmine, koti pähe sidumine, elektrilöögi andmine, isiku peale urineerimine) on inimeselt välja pressitud tunnistusi või koguni enda süüdi tunnistamist ja seda siis hiljem kohtus tema vastu kasutatud, viia selleni, et Euroopa inimõiguste kohus leiab, et kohtumenetlus ei vastanud õiglase kohtupidamise nõuetele. Igasugune üleliigne ja mittevajalik jõu kasutamine on keelatud.

Näiteks 2016. aastal tehtud 27 Euroopa inimõiguste kohtu kõige olulisemast (suurkoja) otsusest käsitles piinamise ja ebainimliku kohtlemise keeldu koguni üheksa otsust. Need puudutasid järgmisi juhtumeid: vaimse ja neuroloogilise häire all kannatava 12aastase poisi kinnipidamine alaealistele mõeldud ajutises kinnipidamiskeskuses 30 päeva (Blokhin vs. Venemaa); Rootsi riigi suutmatus uurida Iraaki välja saadetava kaebaja viidatud individuaalse riski faktorit tema varjupaigataotluse lahendamisel (F.G. vs. Rootsi) ja tõendamiskoormuse jagamine seoses sellega, mida tähendab, et varjupaiga taotlejat ootab päritoluriigis (Iraagis) ebainimliku kohtlemise „reaalne risk/reaalne oht“ (J.K jt vs. Rootsi); see, kuidas Hollandi võimud olid jätnud regulaarselt hindamata Aruba saarel eluaegset vangistust kandva kaebaja vaimset seisundit ja kinnipidamistingimusi (Murray vs. Madalmaad); põhimõtted ja standardid, mis puudutavad kinnipeetavale eraldatava kambripinna suurust ühisvangistuses (Mursic vs. Horvaatia); Serbia kodanikest romade perekond, kes kannatas ebainimlike elamistingimuste tõttu Belgias ega saanud nende väljasaatmise otsuse peale edasi kaevata (V.M jt vs. Belgia); Tuneesia majandusmigrantide saabumine Lampedusa saarele ja nende paigutamine esialgu vastuvõtukeskusesse ja hiljem kahe laeva pardale Palermo sadamas ning nende Tuneesiasse väljasaatmise seaduslikkus vastavalt Itaalia ja Tuneesia vahelise lepingu lihtsustatud menetlusele (Khlaifia jt. vs. Itaalia).

Eriti traagiline oli juhtum, kus kaebaja suri sel ajal, kui tema kaebust menetleti Euroopa inimõiguste kohtu suurkojas (Paposhvili vs. Belgia). Kohus otsustas menetlust inimõiguste kaitse üldistest huvidest lähtuvalt siiski jätkata, kuna see puudutas kriteeriume, millal ei tohi raskelt haiget välismaalast maalt välja saata.