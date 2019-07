Seisukoht | Sõnavabadus on ka vastutus 

Umbes nii on juhtunud seksuaalkasvataja Rita Holmiga, kes otsustas oma kiusajad kahjunõuetega korrale kutsuda, olles nii üks vähestest, kes kohtusüsteemi kaudu abi otsib. Nüüd on kisa pilvini, et kuidas Holm küll julgeb sõnavabadusele vastu astuda.

No õnneks nii hull see asi siiski pole. Vaba inimese sõnavabadus sisaldab ka sõnavastutust, vaid orjal pole seda. Oih, ma ikka ei saanud aru, et internet on avalik koht ja ma ju tegelikult ei mõelnudki, et too inimene on petis, valetaja ja pedofiil – see pole mingi vabandus!

Viisakusest kaugel räige sõimu, äärmuslikke pornograafiaalaseid teadmisi näitavate metafooride ja lihtlabase piltide varastamise ja meemideks tegemise ohvriks sattumine on olnud viimastel aastatel paljude inimeste saatus, kes sobivad sel hetkel teatud seltskonnale oma jõude ühendavaks päevavaenlaseks.