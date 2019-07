Krimi VANGLA VAPUSTAS: retsidivistist naisepeksja, narkomüüja ja taarakelm lubab hakata seaduskuulekaks Viljar Voog , täna, 18:50 Jaga: M

KOLM ON KOHTU SEADUS: 32aastasele Danielile oli tegu kolmanda kriminaalkaristusega. Foto: Viljar Voog

Kolmapäeval kuulis Harju Maakohtus oma saatust 32aastane Daniel. Mehe paturegister on pikk, aga karistus tuli üsna leebe: naisepeksu, narkootikumide omamise ja Maximast riisutud 12 000 euro eest tuleb tal vangis veeta vaid kümme kuud, enne kui tingimisi vabadusse pääseb. Esimest korda rootsi kardinate taha minek olevat aga olnud nii hirmus, et Daniel on edaspidi kindlasti seaduskuulelik kodanik.