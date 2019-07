FOTO | HÄIRITUD PEALTNÄGIJA: püksata kodutu nühkis veesilmas enda jalgevahet 

Tallinna kesklinnas, Tartu maantee ja Kivisilla tänava nurgal asub veesilm, mis tähistab kohta, kus kunagi voolas ajalooline Härjapea jõgi. Nädalavahetusel oli selle veesilma ümber märgata aga kummalist sagimist. Nimelt käisid ennast seal loputamas kaks meest, kes olid välimuselt asotsiaalsed. Üks pesi pisikeses veesilmas oma intiimpiirkonda, teine loputas sealsamas nägu. Kas tõesti on ajaloolisest jõesängist saanud kodutute vesimõnula?

PESEB ENNAST: Tõenäoliselt kodutu mees kasutas väikest veesilma, et ennast puhtaks pesta. Foto: Lugeja foto

Õhtulehe lugeja Riina on äärmiselt häiritud. Ta ütleb, et vaatepilt, mille tahtmatuks tunnistajaks ta nädalavahetusel sattus, on jätnud temasse sügava jälje. Riina kirjeldab, kuidas oli laupäeva õhtul Tallinna kesklinnas asuva lokaali terassil ning nautis jahutavat kokteili, kui ühtäkki ilmus ligidal asuva veesilma juurde asotsiaalse välimusega mees. Tal oli kaasas ääreni kilekotte täis ostukäru.