Prokuratuur: Indrek Tarandile ei saa ette heita annetusraha endale jätmist 

„Tarand teadis väga hästi, mille eest me talle SAPTK poolt raha üle kandsime. Samuti lubas ta selgesõnaliselt raha tagastada ja üksnes sellele lubadusele toetudes kandsid Osa ja Rieberg talle sama summa uuesti üle,“ kirjutas Vooglaid oma sotsiaalmeediakontol pärast prokuratuuri otsust. „Kui Tarand oli raha saanud teist korda, siis ta aga taganes oma lubadusest raha tagasi kanda ja hakkas irvitama, et lollid olite, et minu lubadust uskuma jäite, kuulutades avalikult (ERR-i artiklis) selgelt väljendatud intensiooni võõras raha endale jätta. Kuidas prokuratuur siin kuritegu ei näe, see on täiesti arusaamatu.“