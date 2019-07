AHNUSE PALK: rannafestivalil 400 käepaela varastanud nooruk pisteti trellide taha 

Rakvere politseijaoskonna eriasjade uurija Kaia Koch ütles, et kriminaalasjas tänaseks kogutud andmed viitavad sellele, et mees varastas karbi, mille sees olid festivali käepaelad ja müüjale kuuluv mobiiltelefon. „Mis on varastatud piletitest edasi saanud, peame me veel välja selgitama. Mehe kinnipidamisel leiti ta juurest paarkümmend festivali käepaela. Küsimusele kuhu aga jäid ülejäänud piletid, veel kindlat vastust meil pole. Mobiiltelefoni sai kannatanu samal päeval tagasi,“ selgitas politseiuurija.