ÕL VIDEO JA GALERII | Välismaine kogemus kodumaal: elu indiaani püstkojas, kus saab ka telefoni laadida 

Jõe talus Pärnumaal ei ole üles ehitatud mitte ühtegi maja. Hoovi peal on vaid neli suurt püstkoda ja grillimispaik. Võib jääda mulje, et see on ajutine suvine telkimisplats, kuid peremees kinnitab, et püstkojad peidavad endas palju rohkem võimalusi ja mugavusi kui pealtnäha paistab.