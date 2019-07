Vanglate relvastatud üksuse juhtimine kolib Tallinnast Ida-Virumaale 

Kõrvoja omandas õigusteaduse kõrghariduse Tallinna tehnikaülikoolis ning ta on osalenud rahvusvahelisel sõjaväelisel missioonil Afganistanis. Ta on teeninud kaitseväes ja piirivalves. Meelis Kõrvojal on vanemveebeli auaste ning teda on autasustatud vanglaametniku teeneteristiga.