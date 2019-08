Kaliningradis kinni peetud kalalaeva eestlasest kapten alustas teed kodumaa poole

„Eesti kodanikust kaptenil on võimalik Venemaalt lahkuda, ent ta peab Kaliningradi oblastisse kohtupidamisele naasma," kinnitas kapteni advokaat Igor Voskoboinik Interfaxi vahendusel juuli viimasel päeval kapten Kimmeli tõkendi muutmist.

Välisministeerium kinnitas reedel ERR-i uudisteportaalile, et tõkendi muutmine tähendabki seda, et kapten saab Venemaalt lahkuda, kuid ta peab teatud kuupäevadel ilmuma kohale uurija juurde või kohtusse. Ametkond lisas, et kapten alustas ka teed Eestisse.