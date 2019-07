Näitus „Ajareis – elu nõukogude Eestis“ viib magusmõrule ajarännakule! 

Nii mõnegi noore jaoks tekitab üllatust just pood – miks ometi on lettidel sedavõrd vähe asju? Kust leiab suured ostukärud? Nõukaaegsed korvid olid pisikesed, eesmärgiga mahutada sinna võimalikult vähe. Asetades korvi kaks pakki piima, saia ja vorstijupi, oli korv juba üsna täis – milleks siis enam muud vaja osta… Kaubavalik oli nõukaajal kesine. Kui saaks tõsta mõne praeguse aja pisikese poe 40 aasta tagusesse perioodi, oleks tegemist kõige luksuslikuma kauplusega. Näiteks võib tuua, et maapoodidesse viidi keeduvorsti kõigest kord nädalas ja et seda jätkuks kauemaks, müüdi igale inimesele korraga vaid 200 grammi.

Näituse „Ajareis – elu nõukogude Eestis“ jaoks võib julgelt planeerida mitu tundi – lihtsalt nii palju on vaadata, imetleda ja lugeda. Kui ühelt poolt on see nõukaajal elanud inimese jaoks mõnus nostalgiaretk, siis teisalt on tegemist ideaalse kohaga, kuhu tuua lapsed. On garanteeritud, et igal pisipõnnil vajub suu lahti, kui selgub, et telekat ei saagi puldiga avada, telefoni otsas on juhe, poes polegi kümmet erinevat sorti kommi ning koolis jõid kõik veeautomaadi gaasivett samast klaasist!