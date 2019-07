Holm panka asub juhtima Rauno Klettenberg  

„Olen olnud finantssektoris tegev erinevates rollides ja sidunud suurema osa oma karjäärist pangandussektoriga. Turuolukorda arvestades tundus mõte sektorisse tagasisuundumisest ahvatlev. Kohalike pankade roll ja olulisus Eesti majanduse vereringe käimashoidmisel on märkimisväärselt kasvamas, lisaks on väljakutsena ees ootamas muutused panganduses tervikuna,“ lausus Holm Banki uus tegevjuht Rauno Klettenberg.

Rauno Klettenbergil on pikaajaline finantsvahenduse ja rahanduse kogemus, sealhulgas üle 15 aasta pangandussektoris. Klettenberg on varem töötanud Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaali juhina, Nasdaq Tallinn AS-i juhatuse esimehena, ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo Ernst & Young Baltic AS-i Eesti tehingute nõustamise üksuse juhina ning finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liikme ja esimehena.

Holm Bank AS on esimene krediidiasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Pangana on hoiused koos intressidega kliendi kohta kuni 100 000 euro ulatuses riiklikult tagatud.