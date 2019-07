KÜMME AASTAT LUBADUSI: linnahalli renoveerimisega hakatakse alati pihta varsti-varsti! 

Praegune valitsuskoalitsioon on oma nelja aasta plaanis markeerinud 40 miljonit eurot, et lagunevast linnahallist saaks moodne kultuuri- ja konverentsikeskus. Mõte on ilus, aga enamasti kipuvad sellised projektid ainult mõtte tasemele ka jääma, nagu linnahalli lähiminevik näitab.