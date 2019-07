TULEVIK ON HELGE: Raplamaa kasvava elanike arvu taga on tark ettevõtlus 

Väljaspool Tallinnat ja Harjumaad ei ole just palju piirkonid, mis saaksid uhkustada elanike arvu kasvuga, kuid Rapla arengut on hea iseloomustada selle endise maavanema ütlusega „Raplamaa kahaneb suuremaks” ehk maakonna elanikkond kahanest teistest aeglasemalt. Nüüd võib seal rääkida juba elanike arvu tegelikust kasvust ning maakonna arendus- ja ettevõtluskeskuse investorkonsultant Janek Kadarik märkis, et kuigi raplamaalased on agarad Harjumaa vahet pendeldama, pole vähe neidki, kes liiguvad vastassuunas, Harjumaalt Raplamaale.

Kadarik selgitas, et maakonna edu taga on teadlik kohaliku ettevõtluskeskkonna edendamine, asjaajamise kiirus on Raplamaal tipptasemel ning omavalitsused näevad vaeva, et ettevõtlust meelitada ja olemasolevaid firmasid hoida.