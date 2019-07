TOHOH! Kalamajas on nähtud liikumas pesukaru 

"Nähtud Suur-Patarei alguses pesukaru, kas on kellegi juurest plehku pannud?" kirjutas üks Kalamaja kodanik kohalikku Facebooki gruppi. Kommentaaridest tuleb välja, et looma on näinud ka teised elanikud nädal varem.

Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani sõnul võis Kalamajas nähtud loom pesukaru olla küll, ent pigem oli tegemist mõne hulkuma läinud lemmikuga, vahendab "Aktuaalset kaamerat" ERR-i uudisteportaal.

"Teoreetiliselt see võimalus on olemas, aga ma ei usu kindlasti, et ta nüüd loodusest on tulnud siia Kalamajasse, esimene kord siin Kalamajas teeme ta kindlaks," sõnas Maran.

Praegu Eesti looduses pesukarusid teadaolevalt ei ole. Küll aga on nad jõudnud Leetu ning on tõenäoline, et nad ühel hetkel ka Eestisse jõuavad.