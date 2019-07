Eesti uudised Kiviõli maaomanike hirm: kuumaastikuks kaevatud maa jääb korrastamata Henry Linnard , täna, 22:05 Jaga: M

GALERII

OAAS KESET KÕRBE: Kiviõli keemiatööstus on kaevandamisega kuumaastikuks muutnud sadu hektareid maad, mille keskele on jäänud veel mõni üksik eraomanike käes olev maalapike. Foto: Robin Roots

Kiviõli naabruses laiutab sadadel hektaritel kuumaastikuga sarnanev põlevikivikarjäär. Oma trööstituses sobiks see mõnda ulmefilmi. Korrastamise eest vastutab kohalik keemiatööstus. See nõuaks hinnanguliselt kuni 30 miljonit eurot ja tööga tuleks valmis saada alles 2036. aastaks. Kohalikud elanikud kardavad, et heitliku põlevkivituruga seotud ettevõte on selleks ajaks unustusse kadunud.