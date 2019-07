LINNAHALLI ARHITEKT RAINE KARP: kui midagi maha ei lammutata, on linn õige pea risu täis 

„Mõtle, mismoodi saaks maailm risu täis, kui hooneid maha ei lammutataks. Nii ju ei saa,“ leiab Raine Karp, kelle meelest on Tallinn niigi triiki täis ehitatud. Seda peab ta ka ummistunud liikluse suuremaks murekohaks, sest tihe hoonestus segab uute teede rajamist. „Eesti aja ehituspaanika on kõik juba ära rikkunud,“ sõnab arhitekt. „Nüüd räägitakse, et meil on liiklus umbes ja inimesed, kes arhitektuurist ja linnaehitusest mõhkugi ei tea, ajavad mingisugust jura peatänavast,“ ütleb möödunud nädalal 80aastaseks saanud Karp.