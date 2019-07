Seisukoht | Kui jahutus toob surma 

Ei maksa anda parastavat hinnangut, justkui juhtuksid sellised õnnetused vaid nendega, kes lähevad vette joobes peaga. (Muidugi, seltskonnas, kus tuju on lõbus ja pudelid järjest tühjenevad, kipub ohutunne kaduma. Nii võiks sõpruskond teha kokkuleppe, et ujumas käiakse näiteks enne peo algust vms.) Sageli hindab inimene lihtsalt oma kehalisi võimeid ja ujumisoskust üle.

Uppumine on ka arvatust vaiksem surm. Filmidest nähtud stseene, kus hädasolija veepinnalt appi karjub, ei tasu uskuda. Tegelikult on uppuja enamasti hüüdmiseks liiga hõivatud sellega, et ennast päästa. Appi hüüdmise ajaks uppumist pausi peale panna ei saa.