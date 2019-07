Juhtkiri | Skandaalse telemängu puhul vastutavad kõik osapooled 

Lihtsaim olekski kogu vastutuse lükkamine usinatele helistajatele, kes sel moel kümnetest ja sadadest eurodest ilma jäid. Kuid loogiliselt kerkib ka nii saate tootjafirmade, eetrisselubava telejaama kui ka eritasulisi telefonikõnesid vahendavate sidefirmade vastutuse küsimus. Et kõnealune telemäng pole päris nii puhas nagu prillikivi, on näha pärast avaliku meelepaha tõusmist nii saate ekraanilt kadumisest kui ka Tele2 lepingu lõpetamisest saate tootjaga.

Kuigi nende sammude kohta võib öelda, et parem hilja kui mitte kunagi, on siiski tegu tagantjärele tarkusega. Sest nii telejaama kui ka sidefirma otsustajatel peaks olema piisavalt kogenud silm võimalike kahtlaste konksude avastamiseks juba enne saate eetrisse laskmist, lepingule lihvi andes. Võimalik, et kõik osalised olid pimestatud kerge raha teenimise võimalustest.

Telejaama jutt, et tegu on suvise eriprojektiga, mille eesmärk on testida erinevaid tehnilisi lahendusi ja võimalikke saatejuhte, ei mõju ju kuigi usaldusväärselt, kui tulemuseks on saatessehelistajate rahaline pügamine. Samas ei taha telejaam mingit vastutust skandaalide eest võtta ning lükkab selle tootja peale. Helistada soovijatele on ikka ja jälle kõlav tarbijakaitse soovitus väga lihtne – eritasulistele numbritele kõnesid tehes ole väga ettevaatlik ja pigem umbusklik, kui sa pole kindel, kas saad seda endale rahaliselt lubada.