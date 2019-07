Kätlin Konstabel | Kuidas aidata ummikussejõudnud last? 

On tõsi, et tihti on hoolivuse näitamine vanemlusoskuste taga ja tõsi on seegi, et nende parandamiseks on Eestis üha rohkem ja rohkem koolitusprogramme. Kuidas tähelepanelikult kuulata ja selgelt reegleid seada. Mina-sõnumid ja peegeldamised. Jonniva lapsega toimetulek. Kõik need ja muud teemad.

Tuleb seada prioriteedid

Neist koolitustest pole aga paraku vähematki kasu, kui vanema enda sees on sügav ebakindlus, oskamatus omaenda tundeeluga hakkama saada või muude eluvaldkondade lahendamata probleemid. Kui lapse pahameel või kurbus tekitavad vanemas automaatselt mõtte „järelikult olen täiesti läbikukkunud lapsevanem“, siis võib see tunduda nii kohutav, et ta blokeerib enda jaoks kõik lapse abipalve- ja muresignaalid. Ta lihtsalt ei suuda olla avatud ja kõige paremas mõttes uudishimulik, sest pelgab vähimaidki võimalikke muresid, kuna need ähvardavad hävitada tema enesehinnangut.

Kui täiskasvanul puudub teadlikkus enda emotsioonide loogikast või ei oska ta enda tundeid vajadusel juhtida, siis üritab ta samuti vältida olukordi, kus enda emotsioonid võivad tugevaks minna. Teistega – ka lähedastega – suheldes ja nende probleemidega kokku puutudes antakse aga maksimum, et olukorra tõsidust pisendada. Oh, ära muretse, kõik läheb hästi. Aeg haavad parandab. Pole ju nii hull, ära liialda. Kui inimene kogeb abitust ja hirmu, et ei oska ju hakkama saada endagi tunnetega, saati siis teise omadega, on see loogiline käitumine. Hädas lähedasel on sellist tühistamist aga väga raske taluda ja see tekitab tohutut üksindustunnet.

Kuidagi liiga levinud tundub olevat nukker vabandus, et vanemad peavad kangesti tööd rabama ja palehigis palka teenima ning seepärast pole neil jaksu järeltulijatega kontaktis olla. Tegelikult on see õigustus vaid neile vanematele, kes tõesti peavad iga päev mõtlema, kuidas tööd rügades pere ots otsaga kokku tuleks. Sageli on vaja lihtsalt prioriteete seada.

Pole vähimatki kahtlust, et lapsele on õdusad vestlused ilmaasjade üle tema eluolu vastu kogu südamest huvi tunda jaksava vanemaga olulisemad kui küsimus, kas igal aastal ikka saab soojamaapuhkuse raha kokku. Kui lapsele ostetakse üha uhkemaid mänguasju ja nutividinaid ja kõiki soovitud maiustusi tundega, et lapsele tuleb ju meeldida või et lihtsalt ei oska ega jaksa lapsele seletada, miks seda tegema ei peaks, on samuti midagi viltu.

Kirumine ei aita