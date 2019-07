LÄHIS-IDA KONFLIKT: Läti palub meremehe päästmiseks Soomelt abi 

19. juuli hõivasid lraani revolutsioonilise kaardiväe eriüksuslased Hormuzi väinas Suurbritannia lipu all sõitnud naftatankeri Stena Impero. Kaks nädalat varem peatasid Briti võimud Gibraltari väina juures Iraani tankeri Grace 1, mida kahtlustasid Süüria vastu kehtestatud sanktsioonide rikkumises. Iraan tahaks teha laevade vahetust, Suurbritannia aga ei soovi sellest midagi kuulda – ühel juhul oli tegemist reaalse kahtlusega, et rikutakse Euroopa Liidu sätestatud sanktsioone, teisel puhul seadusvastase kaaperdamisega. Iraani poolt pole ka tulnud mingit lubadust, et Grace 1 vabastamise korral Süüria poole edasi ei seilaks. Mingit kauplemist ei ole ega tule, on hetkel Suurbritannia seisukoht.

Teherani Soome saatkonna asekonsul Laura Vanhanen kinnitas YLE uudistele, et Läti välisminister Edgars Rinkēvičs esitas neile tõepoolest sellekohase palve, kõigepealt suuliselt, siis juba ametlikult ja kirjalikult. Vanhanen lubas, et Soome võtab asja käsile, õnneks on nende saatkonnal Iraani välisministeeriumiga suhteliselt head suhted. Samas tunnistas ta, et neil puudub info laeva meeskonna tervisliku seisundi osas ning sellegi kohta, kuidas ja kui kiiresti kavatseb Iraan olukorda lahendama hakata.

Lisaks lätlasele on tankeri meeskonnas India, Venemaa ja Filipiinide kodanikke.