JUULI PILDIS | Siirad emotsioonid laulu- ja tantsupeolt, meeletud kontserdid ning Victor Crone fännimusi! 

KAUNID NELJARATTALISED: Haapsalus toimus juuli keskel American Beauty car show. Foto: Rauno Vahtre

KOOS: Viiu Härm ja Paul-Eerik Rummo on teineteist hoidnud, toetanud ja armastanud 50 aastat. Foto: Erki Pärnaku

„Minu nõrkus on kõik peegeldused. Olgu nad kas või teeklaasis. Minu arust annab peegeldus ruumilisuse elule ja üldse kõigele. See on mulle kohutavalt tähtis. Ma rõõmustan isegi porilompide üle! Porine aeg on paljude jaoks hirmus aeg, aga mina kõnnin mööda tänavat ja vaatan, et tee peale jääks hästi palju porilompe!“ jutustab luuletaja ja kirjanik Viiu Härm, kel oli 3. juulil 75. sünnipäev.